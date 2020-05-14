Минпромторг разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

Новые методические рекомендации уже подготовлены.

Замглавы Минпромторга рассказал о праве магазинов не обслуживать покупателей без масок из-за пандемии коронавируса. Как рассказал ТАСС 14 мая заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, в ведомстве ежедневно проводят совещания с представителями торговых сетей.

Таким образом были подготовлены рекомендации об организации работы по соблюдению масочного режима в торговых объектах. Магазин может не отпускать товар покупателю без маски – не обслуживать его на кассе.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время в России отсутствует дефицит медицинских защитных масок и антисептических средств. Как заявил глава ведомства в телеинтервью 3 мая, запас масок в торговых сетях составляет около 20 млн штук. Кроме того, министр указал, что сейчас для покупки масок можно даже не идти в аптеку – их можно заказать и в интернете.