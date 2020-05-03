Минпромторг заявил об отсутствии дефицита антисептиков и масок

Такое заявление глава ведомства Денис Мантуров сделал в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в настоящее время в России отсутствует дефицит медицинских защитных масок и антисептических средств. Как заявил глава ведомства в телеинтервью 3 мая, запас масок в торговых сетях составляет около 20 млн штук. Кроме того, министр указал, что сейчас для покупки масок можно даже не идти в аптеку – их можно заказать и в интернете.

Отметим, что накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров передал Подмосковью 16 новых реанимобилей. На церемонии передачи министр отблагодарил врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

Добавим, что правительство РФ распорядилось снять запрет на вывоз из РФ медицинских средств защиты и оборудования, введенный в марте 2020 года. В список входили медицинские маски, бинты, респираторы, средства дезинфекции, противочумные костюмы, а также другие средства и оборудование.

Ранее Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Существующие колебания цен Мантуров оценил как несущественные.

Видео: Минпромторг России / YouTube