В кабмине сняли запрет на вывоз масок из России

Распоряжение было опубликовано на сайте правовой информации.

Стало известно, что правительство РФ распорядилось снять запрет на вывоз из РФ медицинских средств защиты и оборудования, введенный в марте 2020 года. В список входили медицинские маски, бинты, респираторы, средства дезинфекции, противочумные костюмы, а также другие средства и оборудование.

Планировалось, что с помощью запрета от 2 марта на экспорт можно будет избежать спекуляции медицинскими товарами. Вывозить за границу данные категории изделий нельзя было до 1 июня. Запрет не распространялся на оказываемую РФ международную гуманитарную помощь.

Отметим, что в Минпромторге ранее объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России. Чиновники пояснили, что защищают интересы россиян.