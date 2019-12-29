Запрет распространяется на химзащиту, бинты, дезинфекцию и другие медизделия.

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски. Данная мера распространяется и на некоторые другие медицинские изделия. Запрет связан с распространением коронавируса и продлится до 1 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Исключением станет гуманитарная помощь и одноразовые товары для личного пользования. В стоп-лист вошли бинты, вата, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химзащиты. В списке значатся респираторы, очки, несколько дезинфицирующих и противовирусных средств.

Напомним, что в мире пневмонией нового типа заразились более 93 тысяч человек. Погибли более трех тысяч пациентов. Массовые вспышки наблюдаются в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России на данный момент погибших нет.

Ранее в России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса.

