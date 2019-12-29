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В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России

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Правительство защищает россиян от эпидемиологической угрозы.

В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России. Чиновники пояснили, что защищают интересы россиян. Ранее ВОЗ признал вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией. В подобных условиях правительство не может допустить дефицита средств индивидуальной защиты. К ним относятся маски, бинты, вата, костюмы химзащиты, респираторы, перчатки, марля, халаты, бахилы. 

С помощью запрета на экспорт получится избежать спекуляции медицинскими товарами. Вывозить за границу данные категории изделий нельзя до 1 июня.

Ранее на сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса.
 

Теги: запрет, медицинские маски, минпромторг, экспорт
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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