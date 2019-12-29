Правительство защищает россиян от эпидемиологической угрозы.

В Минпромторге объяснили запрет на вывоз медицинских масок из России. Чиновники пояснили, что защищают интересы россиян. Ранее ВОЗ признал вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией. В подобных условиях правительство не может допустить дефицита средств индивидуальной защиты. К ним относятся маски, бинты, вата, костюмы химзащиты, респираторы, перчатки, марля, халаты, бахилы.

С помощью запрета на экспорт получится избежать спекуляции медицинскими товарами. Вывозить за границу данные категории изделий нельзя до 1 июня.

Ранее на сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса.

