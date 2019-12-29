  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса
Сегодня, 19:18
76
nadezhda_sib

На сайте объявлений выставили на продажу набор от коронавируса

0 0

Продавцы предлагают не только медицинские маски.

Предпримчивые петербуржцы предлагают различные способы по борьбе с коронавирусом COVID-19. Помимо медицинских масок на сайте объявлений "Avito" появилось предложение о продаже набора от китайского вируса, продавец оценил его в 3,5 тыс. рублей.

В набор входит складной нож, медицинская маска, а также презерватив. Объявление появилось несколько дней назад.

"Также можно использовать в случае зомби апокалипсиса",

— добавил автор.

Также среди предложений на сайте — мед против коронавируса, гриб Чага, заговоренная вода и женские сапоги. Некоторые продавцы таким образом лишь привлекают внимание, а некоторые — обещают чудодейственное излечение или профилактику. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус. 

Фото: pixabay.com, скриншоты с сайта Avito

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии