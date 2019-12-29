Чаще всего вопрос о необходимости госпитализировать человека решается за один день.

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает издание FlashNord со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

Отмечается, что вопрос о госпитализации решается за один день. Известно, что из 26 госпитализированных петербуржцев, пятеро приехали из Ирана, столько же – из Китая, 15 человек вернулись из Италии. Врачи взяли анализы на все возбудители. Анализы будут готовы в течении пяти дней.

Для того, чтобы петербуржцев выписали им необходимо получить отрицательные результаты двух исследований.

Ранее мы сообщали о том, что в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом".

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