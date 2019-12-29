В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает издание FlashNord со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.
Отмечается, что вопрос о госпитализации решается за один день. Известно, что из 26 госпитализированных петербуржцев, пятеро приехали из Ирана, столько же – из Китая, 15 человек вернулись из Италии. Врачи взяли анализы на все возбудители. Анализы будут готовы в течении пяти дней.
Для того, чтобы петербуржцев выписали им необходимо получить отрицательные результаты двух исследований.
Ранее мы сообщали о том, что в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом".
Фото:pixabay
Обсуждение ( 1 )
Нужно жестко присекать поездки в страны, где был выявлен covid-19