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В больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом"
Сегодня, 11:44
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IRINA_CHALKINA

В больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом"

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Всех пациентов доставляют в отдельно стоящее здание на Пискарёвском проспекте, 49.

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом". Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Как оказалось, теперь медики доставляют больных с подозрением на коронавирус с помощью санитарного транспорта  в отдельно стоящее здание на Пискарёвском проспекте, 49. Отмечается, что отделение рассчитано на 25 пациентов. В палате не более двух больных. 

Извечтно, что врачи заходят в соответствующие боксы исключительно в специальных защитных костюмах. . После снятие комбинезон погружают в ёмкость для обеззараживания. Пациенты обследуются 14 дней.

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Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Картина дня,

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