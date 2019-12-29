Всех пациентов доставляют в отдельно стоящее здание на Пискарёвском проспекте, 49.

В понедельник, 2 марта, стало известно о том, что в больнице имени Боткина изменили правила пребывания пациентов с "коронавирусом". Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Как оказалось, теперь медики доставляют больных с подозрением на коронавирус с помощью санитарного транспорта в отдельно стоящее здание на Пискарёвском проспекте, 49. Отмечается, что отделение рассчитано на 25 пациентов. В палате не более двух больных.

Извечтно, что врачи заходят в соответствующие боксы исключительно в специальных защитных костюмах. . После снятие комбинезон погружают в ёмкость для обеззараживания. Пациенты обследуются 14 дней.

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