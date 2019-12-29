Петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой

Прибывшие полицейские и медики не нашли на теле умершего никаких признаков насильственной смерти.

В воскресенье, 1 марта, в полицию поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины у аптеки у дома 5 на Сестрорецкой улице. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие полицейские и медики не нашли на теле умершего никаких признаков насильственной смерти. Позже удалось установить и личность мужчины. Им оказался уроженец Челябинской области 1963 года рождения, который жил в Петербурге.

По словам очевидцев, сначала мужчина шел и шатался, а потом упал и перестал дышать.

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