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Петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой
Сегодня, 11:45
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nastya960

Петербуржец упал и умер у аптеки на Сестрорецкой

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Прибывшие полицейские и медики не нашли на теле умершего никаких признаков насильственной смерти.

В воскресенье, 1 марта, в полицию поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины у аптеки у дома 5 на Сестрорецкой улице. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие полицейские и медики не нашли на теле умершего никаких признаков насильственной смерти. Позже удалось установить и личность мужчины. Им оказался уроженец Челябинской области 1963 года рождения, который жил в Петербурге. 

По словам очевидцев, сначала мужчина шел и шатался, а потом упал и перестал дышать.  

Ранее молодая мать пыталась задушить двухлетнюю дочь в Ленобласти.

Фото: pixabay 

Теги: аптека, сестрорецкая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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