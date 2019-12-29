Молодая мать пыталась задушить двухлетнюю дочь в Ленобласти

Это произошло во время ссоры с бывшим мужем.

В Тихвинском районе Ленинградской области по подозрению в покушении на убийство задержана местная жительница. По словам ее бывшего мужа, она пыталась задушить их общую маленькую дочь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В больницу девочку привезли за несколько дней до ее трехлетия. Медики зафиксировали ссадины на шее и щеке. После оказания необходимой помощи ребенка домой забрали родственники.

По предварительной информации, девочка получила травмы во время ссоры родителей, которые находятся в разводе. Мать была настолько зла, что начала душить ребенка. Об этом рассказал отец девочки. На следующее утро 24-летнюю девушку задержали на двое суток, в рамках возбуждённого уголовного дела по статье "покушение на убийство малолетнего".

На прошлой неделе петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

Фото: Piter.TV