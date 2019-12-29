Петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре

Убийство пенсионерки удалось раскрыть только сейчас.

В Петербурге спустя год раскрыли убийство пожилой петербурженки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп 62-летней жительницы СНТ "Константиновка", расположенного в Красносельском районе Петербурга, нашли 1 марта 2019 года в реке Ижора. Умершая лежала под автомобильным мостом у деревни Вайялово Гатчинского района. Ранее женщина по заявлению 40-летнего сына была объявлена в розыск как без вести пропавшая.

По подозрению в совершении преступления был задержан младший сын пенсионерки, 37-летний фрезеровщик НИИ "Трансмаш". По версии следствия, 19 февраля 2019 года во время очередной ссоры он задушил мать электрическим кабелем, который впоследствии сжег. После мужчина погрузил труп в "Додж калибр" и вывез на мост, где утопил в реке Ижора. Чтобы труп не всплыл, сын вспорол родительнице живот.

Смерть матери подозреваемый пытался объяснить самоубийством. От ее имени он написал прощальную записку.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, ударившего соседа ножом в горло.

Фото: Piter.TV