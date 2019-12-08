В Петербурге задержали мужчину, ударившего соседа ножом в горло

Мужчины вместе распивали алкоголь и поссорились.

В понедельник, 24 февраля, стало известно, что сотрудники Правоохранительных органов задержали мужчину, который пырнул своего соседа в горло. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый принял решение скрыться с места преступления. Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили лишь раненного хозяина, которому оказывали медицинскую помощь и остатки недавнего алкогольного застолья. Выяснилось, что удар был нанесен в результате ссоры.

Позднее сбежавшего злоумышленника задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Фото: pexels