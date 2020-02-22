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fvbykov
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Момент разбойного нападения на женщину на Рихарда Зорге попал на видео

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На кадрах видно, как неизвестный мужчина тащит пострадавшую по асфальту.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина грабит женщину. Момент преступления, которое случилось днем 22 февраля у дома №13 по улице Рихарда Зорге, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видео, как женщина пытается убежать от преступника, но падает. Однако в последний момент неизвестный отступает – похоже, что ему в лицо прыснули из баллончика.

Отметим, что по факту преступления в полицию обратился другой мужчина, который сообщил детали происшествия. Он заявил, что возле поликлиники увидел женщину. В свою очередь, пострадавшая заявила, что у нее украли сумку и телефон, угрожая ножом. Преступника она описать не смогла.

Обстоятельства происшедшего продолжают выясняться.

Видео: Piter.tv

Теги: видео, камеры наблюдения, ограбление, петербург, рихарда зорге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
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Эту паскуду нужно найти обязательно и посадить лет на 10-15...Вот мразь...

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