Момент разбойного нападения на женщину на Рихарда Зорге попал на видео

На кадрах видно, как неизвестный мужчина тащит пострадавшую по асфальту.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина грабит женщину. Момент преступления, которое случилось днем 22 февраля у дома №13 по улице Рихарда Зорге, зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видео, как женщина пытается убежать от преступника, но падает. Однако в последний момент неизвестный отступает – похоже, что ему в лицо прыснули из баллончика.

Отметим, что по факту преступления в полицию обратился другой мужчина, который сообщил детали происшествия. Он заявил, что возле поликлиники увидел женщину. В свою очередь, пострадавшая заявила, что у нее украли сумку и телефон, угрожая ножом. Преступника она описать не смогла.

Обстоятельства происшедшего продолжают выясняться.

Видео: Piter.tv