Доверие в каждой упаковке: как "Ригла" гарантирует безопасность и эффективность своих СТМ для потребителя

Благодаря новой программе аудитов, "Ригла" доказывает: СТМ (собственные торговые марки) могут быть безопасными, эффективными и соответствовать мировым стандартам — с прозрачностью и жёстким контролем на всех этапах производства.

В современном мире потребитель становится все более осведомленным и требовательным, особенно когда речь заходит о товарах, влияющих на здоровье и самочувствие. Именно поэтому аптечная сеть "Ригла", являясь одним из лидеров на рынке, инициировала масштабную программу аудитов производителей собственных торговых марок (СТМ). Главная цель этой инициативы – не просто соответствовать существующим стандартам, а превосходить их, гарантируя каждому покупателю, что продукт СТМ от "Риглы" абсолютно безопасен, эффективен и изготовлен с соблюдением строжайших норм. Все подробную информацию об этой программе можно узнать на официальном сайте www.rigla.ru.

Программа аудитов "Риглы" – это не формальность, а комплексный, многоуровневый подход к контролю качества. Независимые эксперты проводят тщательные, всесторонние проверки на производственных площадках партнеров. Особое внимание уделяется соответствию международным стандартам GMP, которые регулируют производство лекарственных средств и гарантируют контроль качества на всех этапах: от получения исходного сырья до выпуска готового продукта. Проверяется соответствие стандартам ISO, которые касаются систем менеджмента качества и общего управления производством. Кроме того, "Ригла" разработала собственные внутренние критерии, которые строже общепринятых и учитывают специфические требования фармацевтической отрасли. Аудиторы оценивают процессы хранения сырья, производственные линии, упаковку, лабораторный контроль, квалификацию и обучение персонала. Все это делается для того, чтобы исключить любые потенциальные риски, обеспечить стабильно высокое качество и минимизировать возможность ошибок.

Исторически собственные торговые марки часто ассоциировались с более низкой ценой. "Ригла" стремится радикально изменить это восприятие, выводя свои СТМ на качественно новый уровень. Благодаря программе, продукция "Риглы" под собственными брендами призвана не только конкурировать, но и превосходить аналоги крупных, известных производителей по эффективности, безопасности и потребительским свойствам. Создавая продукты, качество которых подтверждено независимыми аудитами и соответствует лучшим мировым стандартам, аптечная сеть укрепляет свою репутацию надежного и ответственного партнера в вопросах здравоохранения. Это способствует повышению прозрачности рынка в целом, стимулируя другие сети к более тщательному контролю за своей продукцией. В конечном итоге выигрывает потребитель, получая доступ к высококачественным, безопасным и эффективным продуктам, произведенным под строгим контролем одного из лидеров фармацевтической розницы.

Фото: unsplash (Nastya Dulhiier)