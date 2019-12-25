В аптеках Петербурга заметно вырос спрос на препараты для снижения веса

Петербуржцы в 2025 году увеличили покупки средств от ожирения почти вдвое.

В аптечных сетях Петербурга за десять месяцев 2025 года реализовано 394 331 упаковка препаратов для лечения ожирения. Показатель вдвое превышает объем продаж за аналогичный период 2024 года по данным DSM Group.

Выручка от реализации таких препаратов составила более 2,1 млрд рублей, что на 2,3 раза выше уровня прошлого года. В анализ включены средства на основе семаглутида, тирзепатида, сибутрамина и лираглутида.

Средние траты покупателей на одну упаковку достигли ₽5,329. За год стоимость выросла на 13,7 %. Наибольшая доля продаж пришлась на препарат "Семавик" производства петербургской компании "Герофарм" — 48,6 %. Далее следуют "Велгия" (11,6 %) и "Квинсента" (10,7 %).

Эксперты связывают увеличение спроса с сокращением присутствия иностранных компаний на российском рынке и расширением линейки отечественных аналогов.

Фото: pxhere.com