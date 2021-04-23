ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении группы ПИК

Принадлежащий группе компаний оператора связи ООО "Ловител" совместно с управляющими компаниями, ответственными за жилые комплексы в Москве, Подмосковье и Петербурге, создавали препятствия для входа конкурентов на рынок предоставления телекоммуникационных услуг.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении группы компаний "ПИК" по подозрению в препятствии деятельности интернет-провайдеров, приведшему к перебоям в доступе к интернету для жителей многоквартирных домов в начале 2025 года.

Так, весной того же года провайдер Lovit (ООО "Ловител"), сотрудничающий с застройщиком, столкнулся с массированной кибератакой, в результате которой абоненты оказались отрезанными от сетевых ресурсов на протяжении нескольких суток. Причиной возникновения проблемы стало отсутствие альтернативных поставщиков интернет-услуг в указанных жилых комплексах.

Проверка Федеральной антимонопольной службы выявила факт злоупотреблений: принадлежащий группе компаний оператора связи ООО "Ловител" совместно с управляющими компаниями, ответственными за жилые комплексы в Москве, Подмосковье и Петербурге, создавали препятствия для входа конкурентов на рынок предоставления телекоммуникационных услуг.

Такие действия, по заключению ФАС, наносят ущерб интересам пользователей, ограничивая свободу выбора и нарушая принципы здоровой конкуренции на рынке интернет-сервисов.

Ведомство инициировало судебное разбирательство в отношении членов указанной группы компаний. Если вина будет доказана, ответчикам грозит наказание в виде административных штрафов в рамках Кодекса об административных правонарушениях.

Размер штрафа предусмотрен частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ и варьируется от 0,01% до 0,15% от совокупного дохода виновных организаций.

