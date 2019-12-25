На закупки елей и новогоднего оформления в Петербурге поступила жалоба в ФАС

Представители компании утверждают, что условия конкурса требуют от участников подтверждения опыта работы в области праздничного оформления мероприятий государственного или регионального масштаба.

В Петербурге стартовали тендеры на приобретение искусственных елок и декораций к Новому году, но некоторые из них были временно отменены из-за претензий, поданных в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает "Деловой Петербург".

Городской центр рекламы и праздничного оформления, организация, подчиненная комитету по печати и связям со средствами массовой информации, объявил о проведении 14 закупок для подготовки к празднованию 2026 года. Общий объем финансирования составляет 457,5 миллиона рублей. Три из этих тендеров, общей стоимостью 96,7 миллиона рублей, связаны с установкой искусственных елей в различных районах города.

Прием заявок на участие в этих закупках завершился 1 сентября. Однако 3 сентября процесс выбора поставщиков был приостановлен из-за жалобы, поступившей от компании "Сфера" в УФАС.

Аналогичная ситуация сложилась и с тендером на поставку световых инсталляций для Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов на сумму 38,2 миллиона рублей.

Представители компании утверждают, что условия конкурса требуют от участников подтверждения опыта работы в области праздничного оформления мероприятий государственного или регионального масштаба. По их мнению, данное требование создает ограничения для конкуренции, поскольку не учитывает контракты на оформление праздников на муниципальном уровне.

Согласно данным сервиса "Контур.Фокус", ООО "Сфера" ранее не участвовало в государственных закупках, связанных с новогодним оформлением города. В предыдущем году компания завершила финансовый год с нулевой выручкой и чистым убытком в размере 4,5 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге законтрактовано почти 90% средств госзакупок в 2025 году.

Фото: Piter.TV