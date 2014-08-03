Контрактация госзаказов в Петербурге приблизилась к полному объему бюджета.

На 1 сентября 2025 года в Петербурге заключены контракты на 89,3% от выделенного объема средств на государственные закупки, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Валерия Москаленко.

По данным Смольного, исполнительные органы власти и казённые учреждения Петербурга к 1 сентября 2025 года обеспечили законтрактованность на уровне 89,3%. Это 513,2 млрд руб. из доведённых 574,7 млрд руб. По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, выполнение поручения губернатора по ускоренной контрактации позволяет своевременно обеспечивать город работами и товарами. Плановый показатель в 80% к 1 июля был превышен и составил 85%.

Шесть органов власти Петербурга приблизились к стопроцентному уровню. Комитет ЗАГС достиг 97,5%, комитет по охране памятников — 97,4%, государственная жилищная инспекция — 96,7%, управление ветеринарии — 96,1%, госстройнадзор — 95,2%.

Вице-губернатор отметил, что высокая динамика контрактации обеспечивает стабильность функционирования городских систем и гарантирует своевременное выполнение государственных задач.,

