Минпромторг не выявил серьезных изменений цен на продукты в РФ

Об этом глава ведомства Денис Мантуров рассказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в его ведомстве не выявили существенных изменений цен на продукты в России. Колебания цен Мантуров оценил как несущественные.

Глава ведомства также отметил, что стоимость импортных продуктов в российских магазинах может постепенно повышаться в том числе из-за изменения курса валют. Мантуров также добавил, что на текущий момент торговые сети в стране постоянно поддерживают запас продовольствия на 2 месяца.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" заявил о том, что в Сирийской Арабской Республике прошел испытания новейший российский танк на платформе "Армата".

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