Глава Минпромторга рассказал об испытаниях танка "Армата" в Сирии

Об этом Денис Мантуров рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

В Сирийской Арабской Республике прошел испытания новейший российский танк на платформе "Армата", заявил 19 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров.

Глава ведомства отметил, что танк "Армата" – это боевая машина, которой нет аналогов в мире. Сейчас танк проходит дополнительные циклы испытаний, доработок и модернизации. Причиной этому стало то, что в Минобороны заказали технические решения для того, чтобы выйти на серийную поставку с 2021 года в рамках действующего контракта.

Ранее Минпромторг напомнил россиянам, что в период самоизоляции они могут покупать продукты не только в магазинах у дома, но и в крупных супермаркетах в отдаленности. Сообщение глава министерства Денис Мантуров попросил донести до жителей каждого региона страны.

Фото: Pixabay

Видео: Минобороны России / YouTube