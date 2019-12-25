Россиянам напомнили о разрешении закупаться не только в магазинах у дома, но и в гипермаркетах

Посещение разных торговых точек позволит снизить высокий поток покупателей в магазинах у дома.

Минпромторг напомнил россиянам, что в период самоизоляции они могут покупать продукты не только в магазинах у дома, но и в крупных супермаркетах в отдаленности. Сообщение глава министерства Денис Мантуров попросил донести до жителей каждого региона страны, рассказали в ТАСС 3 апреля.

Мантуров отметил, что знать этот порядок должны и граждане, и органы местного самоуправления, и сами торговые организации. В список разрешенных мест входят также ярмарки и рынки. По словам министра, посещение разных торговых точек позволит снизить высокий поток покупателей в магазинах у дома.

Кроме того, Минпромторг поручил регионам позаботиться о работе организаций, которые создают условия для функционирования товаропроводящей сети. Именно она снабжает население продуктами и товарами первой необходимости, а также позволяет работать пунктам выдачи заказов и службам доставки.

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