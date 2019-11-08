В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Тут всё зависит от самих россиян.

Продление учебного года на лето зависит от того, как россияне будут сейчас придерживаться режима самоизоляции. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов во время онлайн-марафона "Домашний час".

Зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированны, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен, – поделился Сергей Кравцов

Министр при этом рассказал, что российские власти делают всё, чтобы не допустить повторения ситуаций, как во многих европейских странах.

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта до 12 апреля.