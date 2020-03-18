Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Каникулы будут объявлены в российских школах с 23 марта до 12 апреля. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы. Чиновники собрались ради координации взаимодействия с региональными органами образования.

В профильном ведомстве заметили, что учебные заведения уходят на каникулы в связи с распространением по России коронавирсной инфекции. При этом для школьников будет организована поддержка дистанционного обучения.

Ранее в Петербурге школа выплатит своему ученику 100 тысяч рублей за поломанную руку.

