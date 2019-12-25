В Петербурге школа выплатит своему ученику 100 тысяч рублей за поломанную руку

Ребёнок получил травму во время образовательного процесса.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что в Петербурге ГБОУ СОШ Пушкинского района выплатит своему ученику 100 тысяч рублей за поломанную руку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Как оказалось, ребёнок получил травму во время образовательного процесса. По словам воспитателя, во время свободной игры дети не рассчитали силу, в результате мальчик упал на землю и сломал руку. Ребенка незамедлительно доставили в медпункт и вызвали родителей.

После родители отвезли мальчика в больницу. Медики заявили, что у несовершеннолетнего закрытый перелом. Родители приняли решение подать в суд на учреждение. По их мнению, хлатное отношение к должностным обязанностям воспитателя привело к получению ребенком травмы, в результате которой лечение составило от 4 недель. Потерпевшие просили у суда взыскать с ГБОУ СОШ Пушкинского района в общей сложности 500 тысяч. Однако суд удовлетворил лишь компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

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