Жители, которые находятся в пунктах временного размещения, уже получают бесплатное питание.

В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне обстрелов в регионе возникли проблемы с работой магазинов. Бесплатные продуктовые наборы получат жители населенных пунктов Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая и других. Также Гладков сообщил, что жители, которые находятся в пунктах временного размещения, уже получают бесплатное питание.

Ранее Гладков объявил об ограничении въезда в шесть муниципалитетов Белгородской области.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков