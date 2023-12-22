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В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктов

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Жители, которые находятся в пунктах временного размещения, уже получают бесплатное питание. 

В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, на фоне обстрелов в регионе возникли проблемы с работой магазинов. Бесплатные продуктовые наборы получат жители населенных пунктов Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая и других. Также Гладков сообщил, что жители, которые находятся в пунктах временного размещения, уже получают бесплатное питание.

Ранее Гладков объявил об ограничении въезда в шесть муниципалитетов Белгородской области.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, продукты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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