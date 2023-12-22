Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

В Минобороны раскрыли задачи, выполняемые артиллерией на СВО.

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки сил нанеслипоражение позициям Вооруженных сил Украины, размещенным в приграничном с Белгородской областью районе. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований. пресс-служба Минобороны РФ

В ролике от военнослужащих, распространенном по социальным сетям, можно наблюдать, как отечественные пушки поражают минометные расчеты противника, находящегося в лесополосе. Для корректировки работы артиллерии используются дроны. В результате сведения о поражении цели поступают в режиме реального времени. Дополнительно беспилотники непрерывно отслеживается передвижение подразделений ВСУ. Уточняется, что "Гиацинты-Б" стреляют на расстояние, превышающее 20 километров. В ежедневном режиме бойцы расчетов ликвидируют военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам.

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Фото и видео: Минобороны России