  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:48
112
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Расчет "Гиацинт-Б" нанес удары по позициям ВСУ на Белгородском направлении

0 0

В Минобороны раскрыли задачи, выполняемые артиллерией на СВО.

Российские боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" от "Западной" группировки сил нанеслипоражение позициям Вооруженных сил Украины, размещенным в приграничном с Белгородской областью районе. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских террористических формирований.

пресс-служба Минобороны РФ

В ролике от военнослужащих, распространенном по социальным сетям, можно наблюдать, как отечественные пушки поражают минометные расчеты противника, находящегося в лесополосе. Для корректировки работы артиллерии используются дроны. В результате сведения о поражении цели поступают в режиме реального времени. Дополнительно беспилотники непрерывно отслеживается передвижение  подразделений ВСУ. Уточняется, что "Гиацинты-Б"  стреляют на расстояние, превышающее 20 километров. В ежедневном режиме бойцы расчетов ликвидируют  военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам.

Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, белгородская область, всу, гиацинт-б, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии