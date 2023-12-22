Шойгу потребовал от работников завода ОПК на Алтае пахать в три смены

Глава Минобороны РФ проверил гособоронзаказ в рабочей поездке.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу призвал сотрудников оборонного предприятия в Алтайском крае "пахать в три смены". Соответствующее заявление высокопоставленный чиновник сделал в ходе рабочего визита на предприятие. Он оценил выполнение государственного оборонного заказа в регионе. Дополнительно эксперт провел оперативное совещание с руководителями профильного ведомства и министерством по промышленности и торговли, органами военного управления и генеральными директорами местных производств.

Страна выделила огромные деньги на то, чтобы вы здесь могли производить то, что нам надо. Все напрягаются, все делают всë, чтобы это оборудование пришло сюда. А у вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Генерал армии заметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Владимира Путина начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления боевых припасов и оружия, техники, необходимых компонентов для снаряжения реактивной и ствольной артиллерии, авиационных снарядов. Также Сергей Шойгу пояснил, что на Алтае ведется масштабная реконструкция ОПК.

Шойгу вручил медаль командующему группировкой войск "Центр".

Фото и видео: Минобороны России