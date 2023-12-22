Стоимость минимального набора продуктов в Петербурге за месяц выросла на 1,2 процента

Больше всего поднялись цены на огурцы, капусту и репчатый лук.

За месяц в Петербурге стоимость продуктов выросла на 1,2 процента. Классическая продуктовая корзина в городе на Неве обойдется в 6,9 тыс. рублей. Об этом сообщили на сайте Росстата.

Конфеты подорожали на 4,5 процентов. Почти на 4 процента выросли в цене рыбные консервы, вино, соки, макароны, яблоки. Больше всего подорожали огурцы, капуста и лук. Их стоимость поднялась на 7-11 процентов.

В марте снизилась стоимость апельсинов, лимонов, черного чая и докторской колбасы. Аналитики заметили, что цены на кофе, пшена, детского питания, сыров, специй и курицы тоже стали ниже.

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