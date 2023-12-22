Диетолог предупредила об опасности монодиет и препаратов для похудения

Прием БАДов и препаратов для коррекции фигуры нужно согласовать с врачом.

Диетолог Надежда Фетисова назвала два метода похудения, которые несут опасность. По словам специалиста, нужно осторожно относиться к медикаментозным способам коррекции фигуры и к монодиетам. Об этом врач рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В интернете девушки советуют друг другу препараты для быстрого похудения. Однако большинство из них изначально были разработаны для людей с диабетом и не предполагали такой результат. Прием БАДов и препаратов для коррекции фигуры нужно согласовать с врачом.

Основной побочный эффект этого семейства препаратов: тошнота, дурнота, подташнивание, состояние легкого токсикоза первой половины беременности. Надежда Фетисова, диетолог

Кроме того, люди часто обращаются к монодиетам. Если они длятся 7 или 10 дней, то пользы в себе не несут. Эти диеты эффективны только для лечения тяжелых аллергических состояний, аутоиммунных заболеваний, когда нужно лишить иммунную систему лишних триггеров. Но сбросить вес без вреда для здоровья на такой диете не получится, потому что любая монодиета приводит к дефициту витаминов и минералов.

Разгрузочные дни – это полезная стратегия только на 1-2 дня в неделю, добавила Надежда Фетисова.

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