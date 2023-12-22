Врач рассказал, как сделать блины полезными

Вместо молока лучше использовать минералку, обычную воду или кефир.

В России началась Масленица. Она продлится до 17 марта. Эндокринолог и диетолог Мария Дубская рассказала, что один блин содержит 20 процентов суточной нормы кальция, 15 процентов фосфора, 10 процентов железа, 10 процентов фолиевой кислоты и витамины группы В1 и В2. В день можно есть пару блинчиков. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Важно использовать качественные ингредиенты и добавлять полезную начинку. Лучше заменить 50 процентов муки на цельнозерновую, тем самым добавив сложных углеводов. Кроме того, можно сделать блины, использовав гречневую или полбяную муку. В качестве начинки лучше выбирать сметану, творог, свежие ягоды и фрукты. Врач не рекомендует добавлять в блины мед, потому что он калорийный и быстро повышает сахар в крови.

Молоко тоже можно заменить. Эндокринолог рекомендует добавлять в тесто минералку, обычную воду или кефир. При изжоге врач советует выбирать не кефир, а свежее молоко в пропорции 50/50 с водой.

Ранее мы писали, что в Выборге на Рыночной площади пройдут масленичные гуляния.

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