  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге на Рыночной площади пройдут масленичные гуляния
Сегодня, 15:46
117
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге на Рыночной площади пройдут масленичные гуляния

0 0

Все желающие смогут угоститься румяными блинами, принять участие в мастер-классах и поиграть в народные игры.

В Выборге 17 марта отметят Масленицу. Традиционные гуляния пройдут на Рыночной площади. Программа "Гуляй, Масленица широкая" начнется в 13:30. Об этом сообщили в пресс-службе  администрации Выборгского района Ленобласти.

Гостей ждут народные забавы, конкурсы, соревнования, песни, танцы и катания на лошадях. Все желающие смогут  угоститься горячим чаем и румяными блинами, поесть сладости и приобрести сувениры. Кроме того, на площади пройдут мастер-классы по изготовлению масленичных кукол и весенних фенечек.

Развлекать жителей и туристов будут аниматоры. На гуляния приедут театральные и творческие коллективы КДЦ Выборга, этнокультурного комплекса "Вереск", центра детского-эстрадного искусства "Эльфы". Завершатся масленичные гуляния сжиганием чучела.

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости состоится масштабное празднование Масленицы.

Фото: Unsplash

Теги: выборг, масленица, рыночная площдь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии