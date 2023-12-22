В Выборге на Рыночной площади пройдут масленичные гуляния

Все желающие смогут угоститься румяными блинами, принять участие в мастер-классах и поиграть в народные игры.

В Выборге 17 марта отметят Масленицу. Традиционные гуляния пройдут на Рыночной площади. Программа "Гуляй, Масленица широкая" начнется в 13:30. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Выборгского района Ленобласти.

Гостей ждут народные забавы, конкурсы, соревнования, песни, танцы и катания на лошадях. Все желающие смогут угоститься горячим чаем и румяными блинами, поесть сладости и приобрести сувениры. Кроме того, на площади пройдут мастер-классы по изготовлению масленичных кукол и весенних фенечек.

Развлекать жителей и туристов будут аниматоры. На гуляния приедут театральные и творческие коллективы КДЦ Выборга, этнокультурного комплекса "Вереск", центра детского-эстрадного искусства "Эльфы". Завершатся масленичные гуляния сжиганием чучела.

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости состоится масштабное празднование Масленицы.

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