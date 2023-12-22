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В Петропавловской крепости состоится масштабное празднование Масленицы
Сегодня, 12:01
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В Петропавловской крепости состоится масштабное празднование Масленицы

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Гуляния пройдут 16 и 17 марта.

В Петропавловской крепости состоится масштабное празднование Масленицы. ГАТИ выдала ордер на установку необходимого реквизита. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

В ближайшее время на Соборной площади появится сцена и установят пять шатров, в которых будут проводиться мастер-классы. В шатрах горожане смогут подзарядить телефоны во время праздника. 

Веселье начнется 16 марта. С 12:00 до 16:00 петербуржцев и туристов города будут развлекать аниматоры, все желающие смогут принять участие в конкурсах и играх. 17 марта праздничная программа начнется в 12:00, а завершится веселье в 17:00. 

В Нарышкином бастионе будет открыт  Фестиваль "Кроншлёд", ордер для обеспечения которого ГАТИ выдавала ранее.

Piter.tv стало известно, что в Ночлежке начался ежегодный сбор блинов для бездомных людей.

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Фото: Государственный музей истории Санкт-Петербурга

 

Теги: масленица, петропавловская крепость, праздник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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