В Ночлежке начался ежегодный сбор блинов для бездомных людей

Также можно привозить сгущёнку, джемы, повидла, варенья.

Сегодня (11 марта) началась Масленица, а вместе с ней – ежегодный сбор блинов для бездомных людей. Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации "Ночлежка".

С 11 по 17 марта (с 10:00 до 21:00) можно приносить сладкие и солёные блины, тонкие и толстые, с начинкой и без, с дырочками и без них, на одного и на толпу. Блины в Петербурге принимают на Боровой, 112Б (вход с Расстанной, 1). Телефон дежурного — 8 911 762 91 54.

Также можно привозить сгущёнку, джемы, повидла, варенья — важно — в закрытых заводских упаковках. Домашние заготовки не выдают бездомным, так как нет уверенности в соблюдении срока годности. Также на пакете просят указывать точную дату выпечки блинов.

Ранее кулинары поделились с Piter.TV рецептами блинов на Масленицу.

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Фото: Ночлежка