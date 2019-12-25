Ограничения по ковиду продлили в Петербурге до октября

Руководители исполнительных органов государственной власти должны обеспечить формирование коллективного иммунитета не менее чем у 80% сотрудников.

В Петербурге до конца октября продлили действие ковид ограничений. Об этом 29 августа рассказали в пресс-службе Смольного. Постановление уже подписал губернатор Александр Беглов.

Руководители исполнительных органов государственной власти должны обеспечить формирование коллективного иммунитета не менее чем у 80% сотрудников. Сотрудники к 1 сентября должныть иметь соответствующий документ. К 1 октября — документ о завершении вакцинации или перенесённом заболевании.

При заключении брака и рождения могут присутствовать более 40 человек. Добавим, что сохраняются рекомендации по использованию защитных масок.

Фото: Piter.tv