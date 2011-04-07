СМИ: Мишустина попросили ужесточить правила продажи медицинских масок

Отмечается, что некоторые производители масок маркируют продукцию без проведения испытаний.

Производители медицинских масок попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина ужесточить продажи медицинских масок. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на письмо Ассоциации производителей СИЗ главе российского правительства.

Данные меры просят предпринять из-за пробелов в отраслевой нормативной базе, вследствие которых в больницы поставляются маски и респираторы, не способные защитить персонал в "красной зоне".

Авторы письма обращают внимание Мишустина на то, что упрощенный порядок регистрации средств индивидуальной защиты приводит к тому, что недобросовестные производители маркируют свою продукцию без испытаний, в ходе которых проверяется эффективность СИЗ. В свою очередь лечебные учреждения вынуждены приобретать такие изделия.

Главе российского правительства предлагается внести поправки в действующие нормативы о наличии сертификата качества для производства средств индивидуальной защиты, которые используются в медучреждениях. В частности – запретить поставку в больницы непрошедшие испытания СИЗ.

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