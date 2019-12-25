В Москве отменили обязательное ношение перчаток

Однако маски в общественных местах носить необходимо.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что в столице отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Он отметил, что теперь перчатки не обязательно носить в транспорте, магазинах и в других общественных местах.

Однако необходимость в ношении масок сохраняется. Дело в том, что маски препятствуют распространению коронавируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге со 2 августа возобновят работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.

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