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В Москве отменили обязательное ношение перчаток
Сегодня, 10:26
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В Москве отменили обязательное ношение перчаток

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Однако маски в общественных местах носить необходимо.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что в столице отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Он отметил, что теперь перчатки не обязательно носить в транспорте, магазинах и в других общественных местах.

Однако необходимость в ношении масок сохраняется. Дело в том, что маски препятствуют распространению коронавируса.

Ранее мы писали, что в Петербурге со 2 августа возобновят работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы. 

Фото: pixabay

Теги: мэр москвы сергей собянин, отмена обязательного ношения перчаток
Категории: Лента новостей, Новости России,

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