В Москве отменили обязательное ношение перчаток

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал, что в столице отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах.
Он отметил, что теперь перчатки не обязательно носить в транспорте, магазинах и в других общественных местах.
Однако необходимость в ношении масок сохраняется. Дело в том, что маски препятствуют распространению коронавируса.
Ранее мы писали, что в Петербурге со 2 августа возобновят работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы.
Фото: pixabay
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