В Петербурге 2 августа заработают фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы

Но для этого до 2 августа 100% сотрудников должны получить хотя бы первый компонент вакцины.

В Петербурге со 2 августа разрешается работа фуд-кортов и аттракционов при соблюдении определенных условий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в постановление правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Со 2 августа снова начнут работать фуд-корты, фуд-плейсы, торговые островки в ТЦ. Также будет разрешена и работа аттракционов на открытом воздух. Для осуществления деятельности нужно выполнять определенные условия.

Для работы аттракционов нужно получить в Смольном уникальный QR-код. Одновременно в парке аттракционов могут находиться не более 1 человека на 12 кв.м, должна быть обеспечена работа электронной системы подсчета посетителей парка. До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины.

Фуд-корты и фуд-плейсы смогут возобновить работу, если обеспечат наличие раздельных входа и выхода для посетителей; в помещении одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 кв.м; должна работать электронная система подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Что касается вакцинации сотрудников, то требования такие же, как и для работников аттракционов.

Торговые островки в ТЦ смогут возобновить работу, если установят защитный экран по периметру объекта розничной торговли; и также вакцинируют 100% сотрудников до 2 августа хотя бы одним компонентом вакцины.

С 1 октября организации (ИП), такие как фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, бани и т.д. смогут работать только при условии наличия не менее чем 80% вакцинированных работников (включая тех, кто переболел менее 6 месяцев назад).

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения.

До 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга также должны вакцинировать не менее 80% сотрудников.

Иные ограничения продлеваются по 29 августа.

В Петербурге снижается число госпитализаций больных COVID-19.

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