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Комздрав Ленобласти осуществляет массовые закупки медицинских средств для борьбы с COVID-19
Вчера, 12:59
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vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав Ленобласти осуществляет массовые закупки медицинских средств для борьбы с COVID-19

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Ленобласть закупает дополнительное оборудование и средства в рамках борьбы с коронавирусом.

Комитет по здравоохранению Ленинградской области произвел закупку дорогостоящих лечебных препаратов для коронавирусных стационаров. Общая стоимость лекарств составит 59 миллионов рублей. 

Ожидается, что в ближайшее время будет пополнен запас средств индивидуальной защиты и расходных материалов для ПЦР-диагностики для перепрофилированных для приема ковидных пациентов больниц в красных зонах - еще на 54 миллионов рублей. 

Экспресс-тесты на COVID-19, препятствующие попаданию инфекции в медицинские учреждения, обойдутся бюджету еще в 2 миллиона рублей. 

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ущерб российской экономике от коронавируса в прошлом году. 

Фото: Pixabay

Теги: закупки, комздрав ленобласти, коронавирус, пандемия, средства индивидуальной защиты
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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