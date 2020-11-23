Комздрав Ленобласти осуществляет массовые закупки медицинских средств для борьбы с COVID-19

Комитет по здравоохранению Ленинградской области произвел закупку дорогостоящих лечебных препаратов для коронавирусных стационаров. Общая стоимость лекарств составит 59 миллионов рублей.
Ожидается, что в ближайшее время будет пополнен запас средств индивидуальной защиты и расходных материалов для ПЦР-диагностики для перепрофилированных для приема ковидных пациентов больниц в красных зонах - еще на 54 миллионов рублей.
Экспресс-тесты на COVID-19, препятствующие попаданию инфекции в медицинские учреждения, обойдутся бюджету еще в 2 миллиона рублей.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили ущерб российской экономике от коронавируса в прошлом году.
Фото: Pixabay
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