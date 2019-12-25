Оценен ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году

На лечение пациентов с коронавирусом в стационарах правительство направило 183 млрд рублей.

В Роспотребнадзоре оценили ущерб российской экономике от коронаивруса в прошлом году. Он составил почти триллион рублей, пишут "РИА Новости" со ссылкой на доклад службы "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году".

В документе говорится, что даже если не учитывать потери непроизведенного валового национального продукта в результате летальных исходов и временной нетрудоспособности ущерб от коронавируса составил 997,06 млрд рублей. Это больше в 1,4 раза, чем потери от других инфекционных болезней.

Отмечается, что на лечение пациентов с коронавирусом в стационарах выделило правительство 183 млрд рублей. Проведение тестирований на коронавирусом обошлось в 108 млрд рублей. А вот на поддержку населения и бизнеса правительство выделило еще более 515 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в правительстве обсуждают повышение налогов. Данная мера может приносить в бюджет ежегодно 400 млрд рублей в 2022-2024 годах.

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