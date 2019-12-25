СМИ: в правительстве обсуждают повышение налогов

В том числе обсуждается повышение акцизной нагрузки.

На заседании правительства 1 июля обсуждались вопросы донастройки налоговой системы. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Предполагается, что донастройка в бюджет ежегодно будет приносить 400 млрд рублей в 2022-2024 годах. Предложение обсуждается в связи с поиском денег, на которые можно было бы финансировать "стратегические инициативы правительства".

Так, предлагается повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширить и скорректировать налогдопдоход (НДД) для нефтяников, а также изменить систему уплаты акцизов и систему налогообложения состоятельных лиц.

Под изменением акцизов подразумевается, что могут повысить акциз на сахаросодержащие напитки и некоторый алкоголь.

Фото: pixabay