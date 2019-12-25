Инициатива направлена на снижение числа новых пациентов с диабетом.

В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки. Об этом рассказали журналисты RT со ссылкой на заявление депутата Ивана Сухарева. Он направил в Минздрав соответствующее письмо с инициативой. По мнению специалиста, сахаросодержащая продукция опасна на фоне растущего числа пациентов с диабетом в РФ. При этом представитель нижней палаты парламента подчеркнул, что сахаросодержащие напитки по стране можно приобрести по той же стоимости, что и обычную воду.

Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора текст документа

Иван Сухарев рассказал, что акциз можно будет использовать в качестве механизма, направленного на снижение употребления сахара россиянами. Он также предложил массово информировать граждан об угрозе сахара для здоровья при помощи СМИ и Интернета.

Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты.

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