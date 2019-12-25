Доктор объяснила, что к тяжелым последствиям из-за заражения коронавирусом может привести диабет.

Елена Малышева назвала опасную ошибку россиян во время пандемии коронавируса. Об этом телевращ заявила зрителям в программе "Жить здорово!" на Первом канале. По словам медика, большинство россиян не знают, есть ли у них диабет или нет. Этот фактор значительно повышает риск смерти от COVID-19 или тяжелого течения болезни. Угроза также касается и пациентов с ожирением.

Сейчас вы сидите дома и говорите: "Я вакцинироваться не буду, зачем мне это нужно, вакцина не известна". И вот вместо этого пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови...Надо знать, что у вас высокий сахар, надо принимать препараты для его снижения, и тогда вы будете жить Елена Малышева, медик

Доктор рекомендовала зрителям принимать метформин для борьбы с диабетом, если этот препарат выписал лечащий врач.

Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий.

Фото: YouTube/Жить здорово!