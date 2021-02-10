Врач призвала не бояться британского штамма COVID-19.

Телеведущая Елена Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса. Об этом российский врач заявила в собственном Instagram-аккаунте. Медик уточнила, что британский штамм инфекции не должен быть опасен, так как смертность от него составляет только 0,4 процента. При этом показатель летальных исходов от COVID-19 в целом оценивается экспертами в 1,15 процента. Таким образом, новый штамм в три раза слабее предыдущего.

Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее Елена Малышева, теледоктор

По словам специалиста, мутации коронавируса происходят из-за того, что инфекция должна проникать в клеточный геном носителя. Вакцина будет эффективна в том числе и против британского штамма. В связи с этим медик призвала зрителей не реагировать на псевдосенсации, а также критически относиться к информации, опираться только на реальные факты.

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Видео: Instagram/malysheva.live