В списке заболеваний значатся болезнь Паркинсона и опухоль мозга.

Елена Малышева перечислила не связанные с коронавирусом причины потери обоняния. Телеведущая в эфире программы "Жить здорово!" на Первом телеканале рассказала, от чего человек может лишиться обоняния. Запись программы опубликована на YouTube-платформе. Медик призвала зрителей не думать, что утрата воспринимать запахи всегда связана с инфицированием COVID-19.

Потеря обоняния прежде всего может быть связана с огромными, а зачастую трагическими проблемами мозга Елена Малышева, врач

В частности, потеря запаха может наблюдаться при болезни Паркинсона, так как в организме начинают гибнуть обонятельные нейроны. Соведущий Малышевой рассказал, что диагноз может сопровождаться изменением в работе ЖКТ и бессонницей. Эти признаки могут фиксироваться еще до возникновения двигательных нарушений.

Также потеря запахов связана с опухолями мозга и возникновением псевдоопухолевого процесса. В этом случае среди симптомов могут быть снижение зрения, нарушение носового дыхания. В программе рекомендовали пройти МРТ с контрастным усилением и КТ.

Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19.

Видео: YouTube / Жить Здорово!