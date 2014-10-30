Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19

Врач оценила возможности половых хромосом мужчин и женщин.

Телеведущая Елена Малышева рассказала в собственном аккаунте в Instagram о том, что у коронавируса "не женское лицо". По словам телемедика, эту информацию подтверждают исследования. Она уточнила, что тяжелее всего инфекция протекает у мужчин, а также именно они чаще умирают от данного диагноза. Такое положение дел обусловлено половыми хромосомами, несмотря на то, что женская Х-хромосома отличается от мужской Y-хромосомы "одной палочкой".

В этой четвертинке нам, женщинам, природа заложила колоссальные защитные свойства Елена Малышева, российский врач

Доктор объяснила, что коронавирус попадает в организм человека через белки, которые способствуют развитию тромбов. У женщин на этот случай есть защитные рецепторы, а у мужчин тромбы формируются быстрее, так как "он воевал и его могли ранить". Малышева уточнила, у женщин значительно больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые "съедают" все то, что не похоже на клетки организма.

Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга.

Видео: Insta / malysheva.live