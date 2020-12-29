Врачи раскрыли опасность домашних заготовок.

Елена Малышева разоблачила "убийцу без вкуса" из домашних консервов. Об этом телеведущая Первого канала рассказал в рамках передачи "жить здорово!". Программа опубликована на YouTube-канале. По словам медика, в домашних заготовках с большой вероятностью могут оказаться возбудители ботулизма. Они могут привести к тяжелому поражению нервной системы.

Зима пришла, пора открывать домашние консервы. А в них может притаиться убийца без вкуса, без цвета, без запаха голос за кадром

Далее Малышева отметила, что проблема с ботулизмом в России "просто страшная". Ее соведущий Андрей Продеус уточнил, что возбудитель инфекции может быть не только в консервах, но и соленой и вяленой рыбе. Эксперты из столичного управления Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала, что особую опасность представляют консервы из моркови, свеклы или лука. Это связано с тем, что корнеплоды сложно очищать от земли, а именно в ней можно найти споры ботулизма, которые хранятся годами и не боятся кипячения, мороза или жары.

Медики напомнили зрителям, что дома создать условия, в которых погибнут возбудители ботулизма, практически невозможно.

Малышева прокомментировала смерть Грачевского и дала россиянам совет.

Фото: YouTube / Жить Здорово!