Врач рассказала о вреде растираний и помещения человека в горячую воду.

Елена Малышева назвала главные ошибки при обморожении. Об этом телеведущая Первого канала сообщила в своей программе "Жить здорово!". По словам медика, при первой стадии данного диагноза кожа пострадавшего начинает бледнеть, при второй - на покрове появляются болезненные волдыри. Во время третьей стадии начинают разрушаться рецепторы и теряется чувствительность кожи. При четвертой стадии развивается гангрена.

Врач раскрыла наиболее частые ошибки, которые люди совершают при обморожении. В частности, пострадавшего нельзя сразу же с мороза помещать в горячую воду. Сначала его следует для отогревать поместить в чуть теплую воду, затем - постепенно увеличивать температуру.

Растирание снегом может лишь навредить пострадавшему. Оно травмирует поврежденную часть тела. Также не рекомендуется использовать для растирания спирт. Он не расширяет сосуды. По мнению Малышевой, правильным решением при обморожении будет обращение к специалисту за медицинской помощью.

Малышева перечислила ухудшающие качество сна продукты.

Фото: эфир "Жить здорово!"