Телеведущая Елена Малышева назвала способ сбить температуру при COVID-19. По её словам, многие медики рекомендуют для этих целей парацетамол, так как это универсальный препарат. Заявление Малышева сделала в эфире "Первого канала".
Парацетамол глобально подходит всем.
Елена Малышева, телеведущая
Она подчеркнула, что безопасность препарата для беременных, кормящих матерей или младенцев многократно доказана. А аспирин, отметила она, опасен для младенцев младше 12 лет и способен вызвать судороги. При этом, считает Малышева, ибупрофен можно пить и взрослым, и детям.
Ранее Елена Малышева перечислила самые опасные комнатные растения.
Видео: YouTube / Жить Здорово!
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