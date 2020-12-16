Безопасность препарата для беременных, кормящих матерей или младенцев многократно доказана.

Телеведущая Елена Малышева назвала способ сбить температуру при COVID-19. По её словам, многие медики рекомендуют для этих целей парацетамол, так как это универсальный препарат. Заявление Малышева сделала в эфире "Первого канала".

Парацетамол глобально подходит всем. Елена Малышева, телеведущая

Она подчеркнула, что безопасность препарата для беременных, кормящих матерей или младенцев многократно доказана. А аспирин, отметила она, опасен для младенцев младше 12 лет и способен вызвать судороги. При этом, считает Малышева, ибупрофен можно пить и взрослым, и детям.

Ранее Елена Малышева перечислила самые опасные комнатные растения.

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