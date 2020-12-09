Врачи назвали топ-три самых опасных растений для детей.

Елена Малышева перечислила самые опасные комнатные растения. В эфире телепередачи "Жить здорово" телеведущая рассказала, какие растения не стоит держать в школах. В список попала диффенбахии, сок и выделения которой ядовиты. При попадании на слизистую они могут вызывать отеки. Такое воздействие на организм человека вызывается за счет содержания в растении оксалата кальция.

Следующим опасным растением для россиян считается монстера. В ней также есть оксалат кальция. По ночам монстера выделяет большое количество углекислого газа. Растение Антуриум содержит вещества, которые стимулируют выработку гистамина при попадании на кожу. Это может привести в анафилактическому шоку и аллергической реакции.

Малышева вместе с коллегами по программе призвала не держать растения в спальнях и детских комнатах даже в том случае, если они безопасны. Дело в том, что на листьях скапливается большое количество пыли, а в грунте - грибок.

Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему.

Видео: Youtube/Жить Здорово!