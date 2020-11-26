Германа Гандельман не может покинуть Израиль из-за локдауна.

Елена Малышева заскучала по застрявшему в Израиле соведущему. Об этом российский врач сообщила в собственном аккаунте в Instagram. Доктор медицинских наук рассказала подписчикам, что была бы рада увидеть на программе "Жить здорово!" Германа Гандельмана. Ранее мужчина заявлял журналистам, что уже около года не может покинуть территорию Израиля из-за введенных по стране ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Мой любимый друг, товарищ, и брат доктор Гандельман, без которого мы так скучаем...Целый год к нам не приезжает доктор Гандельман из-за бесконечного карантина в Израиле. А мы его очень ждем и верим, что встретимся в новогодних программах Елена Малышева, врач

Малышева продемонстрировала на камеру подарок, который она подготовила к юбилею передачи для коллег. Телеврач создала куклы в виде постоянных ведущих.

Малышева назвала популярную специю, которая защитит от КОВИД.

Видео: Instagram/malysheva.live